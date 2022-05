Lahoucine MIRGOUL

Madame, Monsieur,



D'une part, plus de dix-neuf mois d'expérience en tant que assistant comptable, ma vigilance et mon esprit d'équipe me permettent non seulement de nouer d'excellentes relations, tant avec mes collègues qu'avec mes supérieurs, mais aussi d'aller de l'avant et d'atteindre les objectifs fixés.



D'autre part, une licence professionnelle en techniques comptables et financières.



Dans l'attente de vous rencontrer prochainement pour en savoir davantage sur ce poste qui m'intéresse vivement et pour vous exposer mes motivations, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations respectueuses.





Mes compétences :

Etablir les déclarations fiscales et sociales.

Passation des écritures comptables.

Analyse et contrôle des comptes.

Contact fréquent avec les services administratifs

Etablir les factures et les reçus de paiement