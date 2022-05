Lahoucine MOUMNI

Je suis un jeune homme marocain de ville d'Agadir, j'ai 26 ans, Titulaires d'une licence en droit privé, Et certificat des compétences professionnelles en techniques managériales et entrepreneuriales, et Une Certificat en informatique et bureautique. Et un diplôme en comptabilité général.

Commercial chez la sté SOUSSTHERM spécialisé dans la plomberie, climatisation, chauffage, piscine, sanitaire, traitement d'eau, pompage. L'énergie solaire...

J'ai une Expérience chez la SBGS société des boissons gazeuses du souss Coca-Cola comme magasinier commercial, et 6 mois comme agent facturation au sein de la SBGS

Je Maîtrise les procédures juridique et les techniques de vente, la comptabilité général, la gestion du stock, la gestion administratif, la gestion de portefeuille clients, la communication commercial, les techniques de négociation, l'encaissement, le classement des dossiers et l'archivage...

Quatre ans secrétaire général de l'association marocain de la protection et l'orientation de consommateur agadir,

J'ai un permis de conduit B ,



Mes compétences :

Techniques de vente

Communication commercial

Comptabilité générale

Gestion de stock

Gestion administratif

Les procédures juridique

L'encaissement