Lahoucine NAJI

Je suis technicien de la statistique,diplôme de l'institut national de la statistique et l'économie appliquée de Rabat(promotion 1972).j'ai beaucoup d'expérience dans l'exécution et l'encadrement des enquêtes statistiques,soit au près des ménages ou des entreprises.j'ai travaillé en plus du haut commissariat au plan avec certains bureaux d'études nationaux et internationaux.J'ai des expériences dans le domaine de la cartographie du recensement et enquêtes statistiques.Actuellement je suis en retraite mais je me sens en mesure de travailler d'avantage.



Mes compétences :

Convaincre

dynamique

ponctuel