Lahriche ABDELOUAHAD

Bonjour,



J'occupe actuellement le poste d'ingénieur en Organisation et Qualité au sein de la CNSS.



Organisation :





J'interviens sur tout problème d'organisation générale, pour simplifier et renforcer la productivité et la qualité des modes de fonctionnement, à travers la modélisation des processus et procédures, ainsi que le diagnotic des sous systèmes organisationnels.



AMOA :



- Expression des Besoins,

- Rédaction des Cahiers des Charges

- PAQ

- Animation des Ateliers de travail



Mes compétences :

dynamique

Gestion de la production

Gestion de projet

Gestion de projet qualité

Organisation

Production

Qualité

RIGOUREUX