Laila CHABI

Animation de séminaires : Mise à disposition de Médecins Formateurs expérimentés et connaissant bien l’Industrie Pharmaceutique, dans tous domaines médicaux, en France et à l’étranger

- Animation de séminaires

. Visiteurs médicaux, Managers Régionaux, Formateurs…

. Formation initiale, formation continue

. En présentiel, à distance, tutorat, Hotline

- Animation de staffs (Médecins Généralistes…)

- Validation du discours oral

- Formation des Pharmaciens d’officine

- Formation du personnel soignant (EHPAD…)

- Formation des Délégués de l’AssuranceMaladie…



Conception - Rédaction : Conception, réalisation et édition d’outils de formation et d’évaluation construits sur mesure, didactiques et attrayants, dans tous les domaines thérapeutiques, par des Médecins Rédacteurs expérimentés

- Books de formation richement illustrés et commentés : création complète ou refonte de documents préexistants (mise en page, illustration, création de commentaires…)

- Documents de synthèse (Booklet, tableaux, fiches de lecture études, posters…)

- Ateliers pédagogiques

- Quizz d’évaluation

- Jeux électroniques (jeu de l’oie, mots fléchés, Roue de la Fortune, Trivial Pursuit…)

- Documents marketing

- Brochures de remis médecins

- Fascicules d’information médicale à l’usage des patients…



Formation à distance : Création de modules ELearning et de systèmes d’auto-formation et d’auto-évaluation interactifs

- Création de modules de formation ELearning didactiques, animés et attrayants, interactifs, avec commentaires en voix off

- Création de plateformes d’auto-formation avec système de suivi d’avancement de la formation, analyse automatique des résultats (par VM, région…), possibilité d’extraire les données sur Excel…

- Création de systèmes d’auto-évaluation interactifs avec autonomie totale : création et stockage de quizz, création et stockage de sessions d’auto-évaluation, analyse automatique des résultats (par VM, région…), possibilité d’extraire les données sur Excel…