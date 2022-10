Laila LECHOPIER EX LADGHAM

Tombée dans la communication dès mon plus jeune âge, j'ai d'abord mis mes talents au service de causes humanitaire et culturelle : organisation d'un gala à L'UNESCO avec 20 artistes pour la collecte de fond pour la ville de Tipasa après son tremblement de terre, organisation d'une exposition de photographie sur la Croisière Jaune, administration d'une compagnie de théâtre, relation presse pour une styliste japonaise Kniomy Chang, recherche de sponsor pour un court métrage la Contredanse....puis la réalité financière m'a rattrapée et j'ai rejoint le monde de l'entreprise en particulier celui des sociétés de services et des éditeurs en informatique dans le secteur de la supply chain.



Après avoir travaillé plus de 15 ans sur Paris dans le secteur des services et des éditeurs informatiques , je me suis installée il y a 5 ans dans la belle région Lyonnaise et travaille chez ORTEMS un éditeur leader en solutions de planification et d'ordonnancement pour l'industrie qui a un fort développement international.



Mes compétences :

BtoB

Communication

Créatif

E marketing

E- Marketing

Evénementiel

Fidélisation

Fidélisation client

Logistique

Logistique et transport

Marketing

Organisation

Organisation d'événement

Presse

Relation presse

relation publique

Société

Stratégie

Stratégie marketing

Supply chain

Transport