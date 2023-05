Mes compétences :

Chirurgie oculaire (segment antérieur de l'œil )

Traitements et prise en charge médicale de la maladie des yeux et ses annexes

Traitements et prise en charge de la maladie de glaucome

Traitements et prise en charge de la maladie de la surface oculaire

Spécialiste en Ophtalmologie pédiatrique

Spécialiste en Management social et Gestion des ressources humaines

Directeur d'établissement médico-social