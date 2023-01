Lakhdar MAIDI

Plus connu sous le nom de BREIKIT



ETUDES ET FORMATIONS PROFESSIONNELLES

Diplôme : B E P C juin 1963.



Autodidacte :



PARCOURT PROFESSIONNEL



EDUCATION NATIONALE Instructeur Francisant chargé d'école de 1964 à 1969



CREPS ELF ERAP AIN AMENAS Opérateur



WILAYA DE OUARGLA Secrétaire d'administration de 1973 à 1974



SONELEC Sidi Belabés

Agent agréé Région centre Vente et réparation matériel électronique et électrique de 1974 à 1989



EDIMCO DJELFA

Directeur d'Unité de 1994 à 1996.



MAINTENANT:

A la recherche de Fournisseurs serieux pour la creation d'une entreprise de vente et d'installation de systèmes voltaiques et éoliens.



Mes compétences :

Gestion de projet

Informatique

Electronique