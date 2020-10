Mes compétences :

CATIA

Matlab

Fatigue analysis

team player

Unigraphics

System Strategy

Solidworks

Microsoft Office

Finite Element Analysis

Fatigue and Damage Tolerance

CAE

CAD

C Programming Language

Aircraft

Aeronautical Engineering

Adobe Illustrator

ABAQUS

Stress Analysis

Pro/ENGINEER

Design life

ANSA

Pamcrash

Virtual Crash Pam

C

Python