Lambert VINCENT est le dirigeant fondateur de la SAS AVENIR FOCUS.



Dès sa création en 2007, AVENIR FOCUS s’est spécialisée dans le recrutement de consommateurs et de professionnels pour la réalisation d'études qualitatives sur l’ensemble du territoire et plus particulièrement à Lille, Paris, Lyon et Marseille.



Ces études prennent la forme de focus groups, d’entretiens individuels, d’essais produits ou encore d’études en ligne et de gestion de communautés réalisées via la plateforme STUDIO ONLINE.



Chaque mois, AVENIR FOCUS :

 inscrit plusieurs centaines de nouveaux panélistes (son panel compte près de 100 000 personnes),

 et conduit une centaine d’études pour le compte de Clients nationaux et internationaux (Instituts de sondages, Sociétés d’études de marché, Agences publicitaires, Fabricants industriels, Départements marketing, Salles de location …) sur des sujets aussi divers que l’alimentation, les medias, la beauté / bien-être, le prêt à porter, les loisirs, l’habitat, l’électroménager, la restauration, l’automobile, les enfants, les transports, la politique, les nouvelles technologies de l’information …



Au-delà du recrutement et pour simplifier l’organisation du terrain de ses Clients, AVENIR FOCUS a développé un service « terrain des études clés en mains » comprenant :

 la gestion administrative et financière des dédommagements aux participants,

 la transmission des listes des participants et d’émargement sur le lieu de la réunion,

 la réservation de la salle de réunion et de la restauration,

 l’organisation des déplacements des animateurs,

 la rédaction et/ou la traduction des screeners,

 la retranscription des entretiens,

 la logistique des produits…



Le métier du recrutement qualitatif est en profonde mutation et professionnalisation. Il requiert une approche fine, un savoir-faire réel, des compétences solides.



L’équipe AVENIR FOCUS, constituée de 12 collaborateurs expérimentés issus du monde du marketing, de la communication et des études de marché, s’emploie à ce que : anticipation, réactivité, persévérance, efficacité et détermination soient mises au service des missions de recrutement qui lui sont confiées, persuadée qu’ « une bonne étude débute par un bon recrutement ».



