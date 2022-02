Salut !! je me nomme Lamghari Abdelkarim, je suis née à Ouarzazate le 20/04/1994 ,j'ai 20 ans .J'ai fait poursuits mes études superieurs au fond de la faculté des sciences Agadir .au branche des sciences mathématique appliquée.. d'abord je recherche une stage a votre honorable société afin d'avoir une expérience tres large dans ma vie..et merci de me contacter



Mes compétences :

Développement logiciel

Mathématiques appliquées

MATLAB

Développement informatique

HTML

C++

LaTeX