Lamia CHAKROUN (LAMIA CHAKROUN)

La pertinence de mon profil se décline à travers des formations complémentaires en architecture, aménagement et des expériences à la croisée de la conduite de projets, médiation, dispositifs participatifs et recherche.



Disposant à la fois de compétences spécifiques et transversales, d'une grande autonomie et un sens relationnel avéré, je suis confiante dans ma capacité à concevoir et mettre en œuvre des projets pertinents dans le développement des territoires et leur attractivité.