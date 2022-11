Lamine MAGASSOUBA

Bonjour a touts!!



Nouvelle ère, nouvelle conception, nouvelle mentalité, nouveau défi. Être ou ne pas être telle est la question.



*Nouvelle génération



*technologie nouvelle



*idée nouvelle.



"ADAPTATION, DYNAMISME, ENTHOUSIASME, POLYVALENT ET CRÉATIVITÉ" telle sont mes atouts.



Avec un niveau BAC S.T.T (Science et Technologie Tertiaire), Option Communication.



Technique de vente



Graphisme



Événementiel



Idée publicitaire



Psychologie formation CERFPA



Assistance divers



Coup d'œil Déco.



Mon signe astro vous le dira.



N'hésitez pas une seconde vous avez votre Homme.



Cordialement

Mr MAGASSOUBA Lamine

Contact: +225 40597593/ 47711400



PS/ D.G - S.A.R.L LOVE @ND PEACE



*ÉVÈNEMENTIEL



*PROMOTION CULTURELLE



*PROMOTION SPECTACLE



*COMMUNICATION



*FORMATION



*PSYCHOLOGIE/PERSONNEL/ENTREPRISE/PME-PMI/SOCIETE/

ORGANISATION/ÉDUCATION



*ASSISTANCE DIVERS



-IMMOBILIER/VENTE/ACHAT/TERRAIN/HABITATION/BUREAU/ENTREPÔT

-MISE EN VALEUR/TERRAIN/ESPACE

-LOCATION VÉHICULE

-ÉTUDE DE MARCHE

-CONSEILLER PROFIL ENTREPRISE/

-CLEAN HOUSE

-CRÉATION SITE + HÉBERGEMENT

-CONSEIL EN MONTAGE PUB, AFFICHE PUB, IDÉE PUB

-CONSEILLER PROJET

-PHOTOGRAPHIE PRO/SONO/ÉCLAIRAGE

-CRÉATION MODE

-VENTE D'OBJET D'ART



OPPORTUNITÉ D'AFFAIRE / RECHERCHE ACHETEUR DE DIAMANT/URGENT



Je souhaiterais par ce canal établir une mise en relation afin de passer une annonce d'affaire.

En effet, je recherche des acheteurs de Diamant, alors vous êtes professionnel, connaisseur, acheteur, je ne vous demande pas un achat virtuel, il est vrais qu'il y a plusieurs transaction frauduleuse sur le net, raison pour laquelle j'exige pour tout acheteur un contact physique.

Alors si vous êtes vraiment un acheteur fiable et sérieux, je pense que nous ferons de bonne affaire et surtout sur une longue période.

Dans l’espoir de vous lire.



Cordialement

Mr Magassouba Lamine

Email: magassouba.lamine@yahoo.fr





A VOTRE ATTENTION



objet: Demande de mise en relation





Monsieur, Madame,



Je viens par ce courriel établir si possible une correspondance dans le but d'une mise en relation de collaboration.

Je suis membre associé d'un centre de formation dénommé ESBIETRY (Ecole Sportive de Bietry) situé en Afrique de l'ouest

plus précisément en Cote d'Ivoire pays du legendaire Drogba la référence du foot Africain.

Nous existons depuis 2002 avec 3 catégories U13-U15-U17.



Espèrent une réponse favorable et restons a votre disposition pour tout renseignement complémentaire.



Cordialement

Mr Magassouba Lamine

Membre associé ESBIETRY

Conseiller marketing

Chargé de communication événementiel

site web: en finition ES Bietry