Lamya TACHATTAHTE

2006 à aujourd’hui

Euro RSCG Worldwide/ H Chef de groupe sénior

Coordination campagnes internationales Citroën : participation aux directions stratégiques créatives et média, lancements, maîtrise et suivi de la production des campagnes publicitaires (TV, print, digital), management des chefs de publicité, conception et mise à jour site intranet

Citroën et MIXA international (depuis 2012)





2005 / 2006

BDDP&Fils Chef de publicité

Gestion du portefeuille client ; participation aux directions stratégiques, créatives et médias ; maîtrise et suivi de la production de campagne ; conseils en stratégie

Pampryl/Groupe Orangina-Schweppes, Clan Campbell/Groupe Ricard, Mini, FNAC, Whaou





2004 / 2005

France 4 - France Télévision Chargée de communication

Gestion des supports de communication, suivi relationnel avec les journalistes,

rédaction des communiqués de presse, suivi et mise en œuvre des partenariats, planification et organisation des actions et points presse, mise à jour du site internet



2002 / 2003

BRODEUR SRRP - OMNICOM Assistante chargée de communication

Gestion des supports de communication, mise à jour du site internet, rédaction des communiqués de presse

Logiciels informatiques SYMANTEC, ADOBE, ORACLE



Mes compétences :

Advertising

Automotive

Manager

Sport