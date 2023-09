Lamyaa EDDIBI, 26ans, Responsable Audi Interne à CENTRELEC SA MAROC.



Domaine de Compétences:

- Normes liées à la qualité « ISO 9001 », la sécurité « OHSAS 18001 », l’environnement « ISO 14001 », et la responsabilité sociétale des organisations « ISO26000 »

- Techniques des Audits internes Qualité, Sécurité et Environnement

- Mise en œuvre et maintien du système de management intégré QSE

- Identification des risques Santé & Sécurité au Travail et Environnement

- Veille réglementaire Santé & Sécurité au Travail et Environnement

- Management des risques selon l’approche IS0 31000

- Techniques d’analyse et contrôle Qualité





Mes compétences :

Mise en place et maintien du système QSE

Techniques d'analyse physico-chimie et CQ

Techniques Audit Interne