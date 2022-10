Landri RAKOTOMAVO

E-Assistance :

Accompagner les entreprises et particuliers dans la réalisation de leurs projets

Collecte de données et analyse des besoins

Conseil et proposition de solution

Réaliser des reportings sur lévolution des activités

Administrer des plateformes de diffusion

Recherche et élaboration de bases de données



E-service :

Prospection téléphonique (vente et prise de rendez-vous)

Veille concurrentielle

Service après vente

Recouvrement

Traitement multimédia et back office

Transcription audio