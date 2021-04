Laora FROSONI

Profil : communicative, sens de l'entregent, curiosité intellectuelle, ouverture d'esprit, sensibilité artistique



à ce jour formatrice FLE pour immigrés, je termine mon CDD de remplacement maternité début juin.

je recherche un CDI de préférence dans le domaine de la formation (mon profil professionnel est sur mon site : ciblelangues.fr



de 2018 à fin janvier 2020 jai été intérimaire comme agent de recouvrement à l'international, service comptabilité clients (grands comptes),



2001-2018 jury principal et formatrice en langues anglaise/italienne/FLE, j'ai été intervenante en anglais à la facutlé de psychologie de Strasbourg (anglais disciplinaire)de 2011à 2015 et à l'université Marc Bloc Staps Marketing( 4 ans derniere intervention année universitaire 2018) autre expérience: .2 ans d' intervention à l'ECAM (école d'ingénieurs) pour former en anglais, et j'enseigne le FLE (français langue étrangère) aux détenus de la maison d'arrêt de Strasbourg.

De plus je parle bien l'espagnol, et je peux assez bien communiquer oralement en allemand (niveau B1/B2), (débutante en russe), j'ai dispensé quelques cours dans 2 établissements privés : BTS esthéticiennes (anglais), BTS MUC NRC (anglais)et Assistante de Manager (Italien), je suis aussi intervenue pour les BTS MUC, assistante gestion/direction, notariat-immobilier pendant quelques années.



J'ai accepté quelques missions d'interprétariat (anglais/italien/français) pour le tribunal de strasbourg, la police/commissariat de strasbourg (pour les gardes à vue)



Mes compétences administratives sont également confirmées : 10 ans de travail comme assistante commerciale/administrative/gestion.



Je suis à la recherche d'un poste à l'international où mon sens de la communication/accueil ou gestion pourra être exploité ainsi que mes compétences rédactionnelles et organisationnelles.



Encline à utiliser les outils informatiques, à rechercher/analyser l'information, à administrer/organiser, je m'adapte facilement et à tout milieu.



Bien que le secteur de la formation soit mon domaine de prédilection, confirmé par mon expérience, les secteurs médical, culturel, artistique, publicitaire, esthétique ou technique me conviennent.



Je recherche un poste stable et unique car je n'apprécie plus de devoir travailler pour plusieurs employeurs et avec des contrats instables.



Italienne d'origine, née dans les Ardennes (08), je suis mobile géographiquement. En effet, même si je suis restée en Alsace 30 ans, jai travaillé dans le 08 en 2020, et je travaille actuellement dans le 02, je peux en effet m'adapter facilement à toute autre région.



Vous pouvez me contacter sur mon e-mail ou portable laoraf@gmail.com tél 0688502639



Mes compétences :

Formatrice en FLE anglais+ italien confirmée

Administration

Anglais

Communication

Communication - Marketing

Communication interne

Documentaire

Espagnol

Gestion relations clients

Italien

Organisation

Recherche documentaire

Relations clients

Clerical Support

Audit

Bookkeeping

Private Companies

Invoicing > Issuing Invoices

Business Intelligence

Diary Management

Site Management

Microsoft Excel - je viens de minscrire à une formation exel en ligne pour dépasser le niveau de base (avril 2021)

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word