Lara LARA CREASE

Actuellement, j'étudie la politique et les relations internationales à l'University College London. J'ai un vif intérêt pour la sphère politique, ce qui m'a amené à acquérir de l'expérience dans ce domaine, en tant que délégué au Forum du Sud-Est du Parlement européen (Royaume-Uni) et stagiaire en politique publique chez Bright Network.



Pendant mon séjour à l'université, j'ai développé une profonde fascination et une admiration pour l'industrie du marketing et des communications. Cela m'a amené à assumer le rôle de responsable des médias sociaux à la succursale de Hackney de GFS, une organisation caritative et ONG basée au Royaume-Uni. Occuper ce poste m'a permis de développer mon expérience et ma compréhension du marketing, d'apprendre l'analytique, les algorithmes et l'engagement de la marque en ligne. Récemment, j'ai assumé le rôle de responsable des médias sociaux au Crawley Youth Labour, dans le sud de l'Angleterre. Ce rôle a permis de combiner mes deux passions, la politique et le marketing.



Je parle couramment l'anglais, mais je maîtrise également l'espagnol et je cherche actuellement à maîtriser le français et l'allemand.