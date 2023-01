Larbi TEMMINE

Compétences :



• Conception et mise en place d’architecture d’applications autour de la plate forme Microsoft .NET (C#, VB.NET, ASP .NET, MVC, WCF, ADO, Base de données…etc.)

• Mis en œuvre des architectures orientées SOA avec les technologies Microsoft (EAI : Biztalk Server, Web services WCF)

• Développement et expertise technique

• Intégration et déploiement des solutions

• Gestion de projets (Estimation, planification, suivi ...)





