Laris RAZAFIMANANTSOA

Bonjour,



Je suis RAZAFIMANANTSOA Laris Judickaël, représentant de la société TANISA FLORES.

Nous sommes une petite société à Madagascar qui fait la production d'huile essentielle comme HE Ravintsara, Géranium, Cypres, Citriodora, Katrafay, Palmarosa, Ylang ylang (Grade I,II, III et complète), Saro ou Mandravasarotra, Iary (Dingadingana), citronnelle et Orange douce.

Pour toute autre information, n'hésitez pas a nous contacter par e-mail: tanisaflores@gmail.com