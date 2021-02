Im Lassaad Ghazouani land surveyor , Having an experience exceeding 17 years of practise .

On the other hand i benefit fron the equipment necessary for all, surveying monitoring , Implantation ...

Im Tunisian and i live in tunisia now

Im ready to work anywhere in the world ,Please contact me if you need a subcontractor or any buisness.

MOBILE PHONE ; 00216 21 904 592