Laura AISS

Mairie en Essonne 2010 à ce jour:

Agent État Civil, Administration générale, Accueil



2014 - Agent État Civil, Administration générale, Accueil Standard

nov. 2008 - août 2014

-Bureautique, accueil, standard, classement, saisie des arrêtés, célébrations des mariages, réception et dispatching du courrier interne et externe, classements, planning des salles des fêtes ...

-Etablissement des documents administratifs: "légalisation signatures, c.n.i, passeport, scolaire, recensement militaire, listes électorales, réservation des locations de salle, attestation d'accueil, attestation de vie ...

-Mise à jour: le listing des sociétés dans commune.

2004 / 2007 - Agent polyvalent

Service du personnel, secrétariat du Maire, service comptabilité, services scolaire et culturel, l'accueil, le standard, les cantines, surveillances et siestes des tous petits.



2003 - Assistante service Scolaire et Comptabilité



2002 - Assistante service D.R.H