Laura ALBANESE

Après une carrière au service des Impôts en Italie, j'ai choisi de m'installer à Nice, la douce Côte d'Azur, en ouvrant une galerie d'art et antiquités.

En 2004, j'ai crée l'agence immobiliere Antique Immo, devenue Antique Immo Network . La branche Jurites s'occupe de la creation d'entreprise - formalités et accompagnement.

Passionnée par le journalisme et la photographie, j'aime connaitre les êtres humaine au travers des interview , photos, videos...