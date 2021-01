Laura BERREBI

CONSORT NT (près de 1900 collaborateurs – CA 2015 de 125 M€) est une ESN (entreprise de services du numérique) spécialisée dans les hautes technologies de la communication et de l’information, délivrant des prestations de conseil, d’intégration de systèmes et d’infogérance.



Notre esprit d’innovation est renforcé par notre culture résolument humaine : qualité de l’encadrement, suivi personnalisé de chaque collaborateur, opportunité d’entreprendre, perspectives d’évolution... Ici, vous êtes « précieux ».



Ici, vous allez grandir et nous aussi.



Vous êtes en recherche d'un nouveau challenge? N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur votre parcours, je me ferai un plaisir de vous présenter nos opportunités de postes au sein de Consort.



Je vous invite à m'ajouter sur Linkedin afin d'en savoir plus !



Au plaisir,



Pour retrouver toutes nos offres d'emploi:

http://consortnt.fr/



Mes compétences :

Gestion du personnel

GPEC

Informatique

Contrat de professionnalisation

Recrutement

Formation

Autonomie

Ressources humaines

Alternance

Gestion des ressources humaines

Ambition

Microsoft Office