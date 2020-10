Laura CAPOBIANCO

Psychologue de l'Education Nationale



Mes compétences :

Analyser la demande et définir les besoins

Mener des entretiens

Créer et utiliser des outils daccompagnement (grille dentretien, fiche de suivi...)

Utiliser des tests psychologiques

Interpréter les résultats dun test

Restituer des résultats

Sadapter au public rencontré

Proposer des pistes de réflexion au bénéficiaire

Proposer des actions de remédiation, dorientation adaptées au profil

Définir des modalités de collaboration

Créer une relation spécifique

Rédiger un compte-rendu

Travailler en réseau et au sein dune équipe

Accompagner dans le parcours scolaire

Définir des pistes diagnostiques