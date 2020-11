Laura DUBOIS

Travailler en amont, sur l’ecoconception des produits et en aval, en favorisant le recyclage me paraît incontournable pour limiter notre impact sur l'environnement.

A travers mon cursus, j’ai acquis des compétences dans ces deux domaines et plus particulièrement en matière de gestion, de tri, de traitement et de valorisation des déchets. Mes sept années d’expérience en bureau d’étude et en collectivité m’ont permis de renforcer ces compétences et d’avoir une vision globale dans le domaine de la gestion et de la prévention des déchets.

Actuellement Responsable Développement Durable au sein de Société Cosm’Etika France, je bénéficie d'une expérience concrète en intervenant à la fois sur la stratégie RSE de l'entreprise mais aussi sur l’ecoconception de produit cosmétique.

Enrichie de ces expériences variées, j'ai acquis des connaissances et des compétences polyvalentes (gestion de projet, pilotage, communication…), un réseau solide d’acteurs dans le domaine de la gestion des déchets (institutionnels, associatifs, privés ou de collectivités…) et une facilité d'adaptation à divers domaines professionnels (entreprise privée, collectivité, bureau d’étude et association).



Mes compétences :

Gestion de projet

Compostage

Déchets

Eco-conception

Prévention

Gestion des déchets