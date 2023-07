Laura HASMASAN (LAURA HASMASAN)

2008



Université Psycho-Sociologie





Depuis 2016

Analyse Personnelle Permanente et Formation Didactique



Depuis 2020:

Pratique Libérale en Cabinet



Depuis 2023:

Thérapeute pour les victimes de violence conjugale Association VDF Paris( Violence et Droits des Femmes)





Formation Permanente Psychanalyse



Espace Analytique Paris



Membre de :

Fédération Nationale de Psychothérapie, Association Espace Analytique, Association Violence et Droits des Femmes Paris







Participations Régulières :

Séminaires, Conférences, Colloques en France et à lInternational : Psychopathologie & Psychanalyse