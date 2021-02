Laura LAURA TISCHER (TISCHER)

Infographiste/ Webdesigner freelance depuis avril 2009.

Spécialisée dans le webdesign (web & mobile) et intégration de site web,

j'interviens également dans la création de logo, brochure, flyer, plaquette, animation vidéo, signalétique, site web vitrine.



Ma motivation, ma réactivité et mon dynamisme feront de vos demandes une réussite.

Vous avez un projet ?

Vous êtes une agence et souhaitez sous-traiter le graphisme de vos projets ?

N'hésitez pas à me contacter pour faire appel à mes services



Visitez mon site professionnel : www.zizacreative.com



Mes compétences :

Print, Identité graphique

Application IPhone

Animation Flash

Intégration HTML / CSS

Animation vidéo

WebDesign (web & mobile)