Laura MERAT

Bonjour cher réseau, je vous remercie de consulter mon profil,



Je suis à la recherche dune nouvelle aventure professionnelle pour réaliser de nouveaux challenges et me permettre de saisir l'opportunité d'amplifier, d'étendre et de renforcer mes connaissances dans les domaines des Ressources Humaines pour acquérir encore plus de compétences techniques et professionnelles.



Faisant suite à mes expériences, je suis à la recherche dune mission orientée vers le recrutement, la formation et l'administration du personnel. Me permettre de continuer dans cette voie, evoluer dans cette specialite et collaborer avec vous. Lobjectif etant de mettre en pratique mes savoirs-faire et savoir-être, acquerir de nouvelles capacités, plus performantes et multiples.



Ces experiences ont ete, pour moi, une chance de developper des competences techniques et professionnelles. Mon projet est d'acquerir davantage de savoir-etre et savoir-faire afin dassurer des missions dans les domaines des relations humaines.



Mon parcours de formation :

Titre Gestionnaire des Ressources Humaines

Certification professionnelle RNCP de niveau 6



BTS Assistant de Manager



Baccalauréat Général Littéraire



Outre mon annee de Bachelor pour le titre GRH, je suis diplomee dun Baccalaureat General Litteraire ainsi que dun BTS Assistant de Manager, pour lequel, jai effectue des stages professionnels dont vous pouvez retrouver les missions sur mon CV.



Je suis a votre entiere disposition pour tout renseignement complementaire ou pour tout eventuel entretien que vous voudrez bien me fixer.