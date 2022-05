Laura PAYAN (LAURA PAYAN)

Actuellement étudiante en BUT Technique de commercialisation à l'IUT d'Evreux, je suis actuellement en reconversion vers un BTS Négociation et digitalisation de la relation clients. Je suis donc activement à la recherche d'une alternance pour une durée de 2 ans. Etant passionné par la relation client, je souhaite acquérir de nouvelles expériences professionnels. Effectivement je travaille depuis 2 ans en tant que serveuse, même si j'apprécie mon travail je souhaite me diversifier vers la négociation.