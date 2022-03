Laura PELERINS

Sélectionnée par le comité de lecture du Théâtre de la Huchette pour "Dans la boité- Censuré"- Lecture en mai 2011

Prix spécial du comité de lecture de Fontenay sous Bois pour "The Naked Man of Barcelona"

Primée par la Fondation Beaumarchais-SACD pour "Dans la Boite-Censuré"

Mention Spéciale du Comité de lecture de Fontenay Sous Bois pour "Dans la Boite-Censuré"

Prix Kieslowski-MK2 sur le thème de l'éducation pour "L'Homme et le chien"

Résidence artistique à la Sala Beckett sous l'égide de la SACD



Mes compétences :

Traduction

Comédienne

Autrice

Metteure en scène