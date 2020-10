Laura PETITBON

Actuellement chez GEOMENSURA



Mission principale :

Assurer le support technique des utilisateurs par téléphone, mail, prise en main sur le poste à distance :

- Complément de méthodologie

- Faisabilité technique d'un projet avec le logiciel

- Assistance à l'installation

- Trouver des solutions de contournement aux erreurs et bugs rencontrés



Missions complémentaires :

Rédiger des tickets de bugs et demandes d’amélioration

Participer aux phases de tests

Participer à la création et rédaction de la documentation (fiches techniques)

Participer à la réalisation de paramétrages logiciels (Amélioration des toolkits livrés avec les logiciels)



Plus occasionnellement :

Assurer les missions de formation dans les locaux du client





Précédemment chez ARCADIS :



Mise à 2x2voies de la RN176 entre l'estuaire de la Rance et l'échangeur de la Chênaie – DREAL Bretagne

juil. 2016 – juin 2017



Description du projetEtudes de tracé routier



Reconfiguration des aires de services de Laval - A81

janv. 2014 – févr. 2015



Description du projetConstruction des accès à l'aire unilatérale bidirectionnelle (Voirie, giratoires et ouvrage d'art)



Étude de 3 giratoires à Saintes, Saint-Rogatien et Breuil Magné – CG17

mars 2014 – nov. 2014



Description du projetConstruction de giratoires sur carrefour existant ou barreau routier



Liaison RN171 (Bouvron) - RN137

mars 2014 – sept. 2014



Description du projetÉtude de faisabilité et d'opportunité pour la réalisation d'une liaison entre la RN171 (Saint-Nazaire / Chateaubriand) et la RN137 (Nantes / Rennes)

– Diagnostic routier de l'existant

– Étude de scénarios et variantes



SEA - LGV Tour Bordeaux

juil. 2012 – mars 2014



Description du projetEXE du lot 01, terrassements, rétablissements de communication, hydraulique et équipements (sur le logiciel mensura genius)



Mes compétences :

Microsoft Office

Autocad

Mensura

COVADIS