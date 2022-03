Laura REVOL

Bonjour,



Vous projetez de vendre ou d'acheter un bien immobilier?

Je vous accompagne jusqu'à la signature du compromis de vente !!



Je valorise et diffuse vos biens grâce à nos multiples supports de communication digitaux (Belles Demeures, Lux Résidence, Se Loger, Green Acre, Le Bon Coin...)

Nous faisons partis du réseau Arthurimmo.com et sommes les seuls à avoir la double compétence être agent immobilier et expert immobilier agréé.

Je serais en charge des visites de vos biens, du suivi et je vous ferais des comptes rendus réguliers.



Si vous souhaitez acheter un bien immobilier je suis à votre écoute pour des propositions adaptés à votre recherche.



A bientôt



Laura