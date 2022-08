Laura SCHWARTZ

Titulaire d'un Master II Carrières Judiciaires de l'Université de Poitiers, j'ai obtenu le Certificat d'Aptitude à la Profession d'Avocat (CAPA) à l'Ecole des avocats ALIENOR de Bordeaux, promotion Simone Veil 2015-2016 et j'ai prêté serment en 2016.



J'exerce actuellement ma profession d'Avocate à titre individuel.



Mes domaines de prédilection sont le droit pénal, ainsi que, le droit social ou le droit de la famille, et plus largement, les problématiques en lien avec le droit civil.



