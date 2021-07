Laura SIGURET

Bénéficiant de plus de six ans d'expérience professionnelle dans le secteur de l'ameublement au sein de l'enseigne " Le Roi du Matelas " et " But ", je recherche aujourd'hui une nouvelle mission me permettant de mettre à profit mon professionnalisme, mes qualités techniques et humaines.

Forte de ce parcours, je souhaiterais saisir l'opportunité d'élargir mon champ de compétences à un nouveau secteur d'activité et concrétiser mon ambition.



Mes compétences :

Management

Formation

Commerce

Budget

Planning

Gestion des stocks

Merchandising