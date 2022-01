Actuellement en reconversion professionnelle à l'aide de la Garantie Jeunes, je souhaite me diriger vers les métiers du secteur Social. Grâce à des compétences en relations clients, j'espère pouvoir mettre à profit ma personnalité bienveillante et empathique.

Après des expériences en restauration, garde d'enfants, évènementiel et communication, j'aspire à découvrir un emploi dans lequel je pourrais pleinement m'épanouir.