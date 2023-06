Laure-Agnès MOLLARD-CADIX

Avocate en Droit Fiscal basée à Paris, spécialisée en Droit fiscal français, international et en Fiscalité africaine, ayant plus de 7 ans dexpérience dans lassistance en matière fiscale des entreprises françaises et multinationales.



Diplômée du Master 2 Fiscalité Internationale de l'Université Paris II Panthéon-Assas et de l'Ecole de commerce HEC Paris, j'ai rejoint Deloitte Société davocats en 2017, après avoir travaillé un an au sein de la Direction fiscale de Sanofi dans le cadre dun contrat dapprentissage et au sein du cabinet davocats américain Hodgson Russ LLP à New York, où j'ai effectué un stage de 6 mois en fiscalité internationale.



Je suis rattachée au Desk Afrique du cabinet Deloitte Société davocats, dédié à la pratique africaine, sur les opérations de fusions et acquisitions en Afrique, la structuration et les projets internationaux en Afrique. Je suis aussi impliquée dans la rédaction darticles liés aux dernières nouvelles et conséquences de la pratique fiscale et juridique en Afrique, et dans l'organisation d'événements clients (Africa Tax Campus, Africa Club).



Conseil en fiscalité des entreprises, j'ai une expertise en fiscalité internationale et en M&A qui me permet daccompagner nos clients aussi bien au quotidien que dans le cadre de leurs opérations exceptionnelles (mémorandums fiscaux, structuration fiscale, due diligences fiscales, revue fiscale annuelle) portant sur des problématiques fiscales à la fois françaises et internationales.