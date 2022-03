Consultante spécialisée sur les fonctions support et la relation clients ai sein de Kelly Services France



Je vous accompagne dans vos projets professionnels, mais également dans vos projets de recrutement avec une équipe experte des métiers de L'OFFICE.



Nos domaines d'intervention sont les suivants :

Life Sciences - Industrie/Technique - Commerce de Distribution - Vente/Prestations de Service.



Métiers de l'Office Commercial :

- Commercial - Vente

- ADV

- Import & Export

- Accueil

- Centre Relation Clients



Métiers de l'Office Technique :

- Projet

- Ingénierie

- Appel d’Offres

- SAV

- Planification

- Approvisionnement, Achat

- Logistique

- Affaires réglementaires



Métiers Supports & Organisationnels :

- Juridique

- Formation

- RH & Recrutement

- Marketing & Communication

- Direction

- Gestion



Nous intervenons sur l'ensemble ou sur une partie du process recrutement et proposons également des solutions RH sur mesure. Les clients qui nous font confiance sont aussi bien des grands groupes de renommée que de plus petites structures.



Pour plus d'information n'hésitez pas à prendre contact avec moi.

Mail : laure.berthoux@kellyservices.fr - Tél. 04 37 24 27 70