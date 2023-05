Profil Marketing et Communication sur marque à forte image

- Marketing Stratégique, Développement Produits, Communication, CRM,

- Approche Marchés France et Internationale

- Gestion Sell In / Sell Out France et Europe



Pilotage de nombreux projets

- Positionnement de Marque

- Création Image de Marque

- Lancement de site Ecommerce et programme CRM



Mes compétences :

Stratégie de communication

Industrie du Luxe

Trade Marketing

Merchandising