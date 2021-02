Laure FILION

Graphiste / Maquettiste - DA

- Réalisations : Visuels, identités visuelles, campagnes d'affichage, plaquettes, magazines, catalogues et illustrations.

- Maîtrise des logiciels de PAO et Pré-presse : Suite Abobe (Indesign, Photoshop, illustrator et Acrobat), QuarkXpress et Inposition (Flashage). Base de données Perigée.

- Connaissance et application de la chaîne graphique



Mes compétences :

Perigée Expertise achats domaines marketing c

InDesign et QuarXPress

Inposition

Acrobat Pro

Illustrator

Photoshop