Laure FRETILLERE

Bachelor Web Business - Graduate Digital Student



En recherche de stage web marketing pour mon année de césure de master à partir d'avril 2017.



Je suis étudiante en Msc 1 Web marketing à l'INSEEC Bordeaux, passionnée par les nouvelles technologies, et l'e-commerce - actuellement stagiaire rédactrice web & chargée d'e-mailing chez VeryChic, à Barcelone.

Je suis diplômée d'un Bachelor Web Business de l'ESCEN Bordeaux ; et suis bloggeuse :Array



Mon goût pour l'étranger et le voyage me donne l'occasion de pratiquer l'anglais (TOEIC score 800) ou l'espagnol à travers des trips en Australie, en Angleterre, et plus récemment aux Etats-Unis et en Espagne, mais aussi rencontrer des professionnels de cet univers passionnant qu'est le Web.