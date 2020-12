Laure LANCEREAU

Fortement interpelée par les changements qui s'opèrent dans nos modes de vie dits modernes, je m'attache à les mettre en perspective avec d'autres modes de vie qui intègrent "le naturel" - qu'il soit en nous ou autour de nous.



Attachée à l'esprit de l'éducation populaire, je m'intéresse également fortement aux démarches participatives, ainsi qu' à l'expression artistique et aux enjeux environnementaux au sens large, notamment au champ de l'Education à l'Environnement pour un Développement Durable. En ce sens, les pratiques des tiers lieux et troisièmes lieux m'inspirent fortement.



Aujourd'hui a la recherche d'une stabilité dans le secteur socioculturel, je souhaiterais travailler sur des missions touchant au montage de projets, à la coordination et à l'animation au sens large auprès des publics. Mon expérience dans ce secteur a trait à la définition de projets (du diagnostic partagé à la rédaction de plan d'actions), à la gestion des aspects pédagogiques, logistiques et budgétaires de séquences d'animations, ateliers, classes de découverte.



En tant que coordinatrice, je me suis concentrée sur le travail en réseau et le développement de partenariats, techniques et financiers, afin de favoriser les échanges avec les autres acteurs locaux et aussi d'alimenter une cohérence avec les politiques institutionnelles locales, intégrant ainsi nos actions à une dynamique de territoire porteuse. J'ai notamment obtenu l'intégration d'une association à un dispositif départemental permettant de financer les sorties scolaires réalisées chez nous.

J'ai également participé à l'organisation d'un événementiel par la conception des plannings de taches de chaque participant, en définissant les postes, rôles et horaires de chacun et en permettant une rotation entre les postes, afin de distribuer correctement l'énergie dispensée par chacun.

J'ai également organisé de nombreuses classes patrimoines pour des groupes d'enfants et de jeunes accompagnés de leurs professeurs, en concertation a