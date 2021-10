Laure NDJOGAS

STAGES ET EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Octobre 2014 à Maintenant : CFAO Technologies Gabon

Assistante de Direction

Gestion de lAgenda et programmation des Rendez vous

Rédaction des correspondances administratives

Gestion du courrier entrant et sortant (Réception, transmission, classement)

Gestion des arrivées des visiteurs (Lettre dinvitation, réservation dhôtel, Achats de billet)

Gestion des déplacements (Emission des ordres de mission, frais de mission, billets davion ou de train)

Gestion des fournitures de bureau.



Juin 2020 à Maintenant :

Caissière

Tenue de la caisse

Encaissement de toutes recettes au comptant

Etablissement de reçus pour tous versements en espèces

Réalisation de contrôle de caisse

Ajustements quotidiens et mensuels avec loutil informatique

Clôture journalière de caisse et transmission des pièces de caisse



Mars 2020 à Maintenant :

Ressources Humaines

Création dune base de données gestion du personnel (Access)

Gestion de congés sur Excel

Gestion des contrats de travail.

Gestion des documents administratifs (Demande de congés, avance sur salaire, attestation demplois, certificat de travail, absences, attestation de reprises etc.)



Novembre 2013 : CEA Voyages et Tourismes

Standard Accueil, réception et transmission des appels

Réservations, Emission et annulations de billet davion

Juillet 2012 Décembre 2012 : BICAS Concept

Assistante de Direction

Réception et transmission des appels

Gestion de lAgenda et programmation des Rendez vous

Rédaction des correspondances administratives

Gestion du courrier entrant et sortant



Mars 2008 à mai 2012 : CFAO Technologies Gabon Agent Administrative puis assistante de Direction



Agent Administrative

Réception et transmission des appels, Gestion des ventes comptoir, Ouverture et suivi des dossiers SAV, Organisation des livraisons clients.

Assistante Direction à compter de septembre 2009

Gestion de lAgenda et programmation des Rendez vous

Rédaction des correspondances administratives

Gestion du courrier entrant et sortant (Réception, transmission, classement)

Gestion des arrivées des visiteurs (Lettre dinvitation, réservation dhôtel, Achats de billet)

Gestion des déplacements (Emission des ordres de mission, frais de mission, billets davion ou de train)

Gestion des fournitures de bureau.



Juillet 2007 Janvier 2008 : Caissière Hôtel Restaurant Bar Le Piroguier

Réception des paiements des clients et établir les factures



Mai 2007 - Juillet 2007 : CFAO Technologies Gabon Stagiaire

Suivi des commandes SFCE, Transmission EDI, Etablissement des revient, renseignement du Backlog.



ETUDES ET FORMATIONS



2007 : Formation Office Direction Générale des Services Informatiques

2001 : Brevet detude du premier Cycle

1996 : Certificat détudes Primaires



AUTRES APTITUDES

Capacités dassimilation et dintégration

Excellente maîtrise de la langue française ;

Connaissance de la langue anglaise (passable) ;

Maîtrise de loutil informatique (Word, Excel, PowerPoint, Ms Outlook, Windows)