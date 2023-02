Laure PEPERMANS

ARCADIS est le premier groupe d’ingénierie européen, avec près de 28 000 collaborateurs. Totalement indépendante, présente en Europe, en Asie et dans les Amériques, la société est active dans quatre secteurs : infrastructure, bâtiment, eau et environnement. Son Chiffre d’Affaires annuel de 3,1 Mds€, en pures prestations intellectuelles, reflète le dynamisme et le sérieux du groupe.



En France, ARCADIS est une société de 750 personnes, avec 11 agences en régions.



ARCADIS, fort de près de 1 000 ingénieurs spécialisés dans les problématiques de transports ferroviaire et urbain, dont une part importante en Europe, est l’un des tout premiers acteurs mondiaux dans ces domaines et couvre toutes les composantes des systèmes de transport. Nous intervenons à tous les stades des opérations et dans toutes les dimensions : études générales, socio-économiques, du matériel roulant, de capacité, d’environnement et d’impact, recherches de tracé, conception des infrastructures, des voies, de l’alimentation de traction, de la signalisation, des télécommunications et systèmes de contrôle-commande, et également en stratégie de maintenance et de régénération.



Quelque soit votre défi, grand ou petit, nos équipes apportent l’éclairage nécessaire pour vous fournir les bonnes réponses. Pour maintenant et pour l'avenir.



En savoir plus sur ARCADIS, c'est ici : https://www.arcadis.com/



