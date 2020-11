Laure PERCHAPPE

Je suis depuis peu diplômée d'un BTS Comptabilité et Gestion.

Débutant dans la vie professionnelle, je souhaiterais alors trouver un travail dans la gestion administrative et/ou comptable à La Flèche.

Je suis ponctuelle, organisée et rigoureuse dans mon travail.

A contrario, je suis une personne discrète mais je sais tout de même demander un renseignement ou un dossier quand il le faut.

J'ai effectué 2 stages lors de ma formation en BTS. Le premier dans un cabiner comptable en tant qu'assistante comptable et le second dans un lycée en tant qu'assistante administrative et comptable.