Laure ROCHE

Ingénieur de formation digital - La Poste - USCC de Montpellier 2018 / 2019 Campus numérique.

Participation à la conception et la mise en oeuvre de projet de formation, intégrant un dispositf avec des modalités numériques innovantes. Orientation client et souci du résultat et de la performance.



Mairie de CASTRIES - communication territoriale 2014 / 2017.

Organiser les évènements de l'été, créer des affiches et flyers (Photoshop CS3).

Conception des journaux de la commune. Gestion et mise à jour du site internet.



Octapc - société d'impression et création - Castries - 2015.

Réalisation d'outils d'aide à la vente (Book, vidéo, flyer). Missions en imprimerie.

Réaliser une segmentation client. Assister à des rendez-vous et présenter les offres.



Easyweb - entreprise de webdesigner - Lunel - 2014.

Création et mise à jour de sites internets. Créer une base de donnée et un fichier prospect, effectuer des devis, factures. Gestion des partenaires. Conclure des ventes pour l'entreprise.



Guide prestige - Montpellier- 2015.

Vente et promotion sur plusieurs lieux de vente. Gestion clientèle B to B / B to C.