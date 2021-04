Laure SÉGALEN

Directrice artistique depuis plus de 5 ans, jai dabord exercé dans des agences de publicité et de communication parisiennes, avant de me tourner petit à petit vers le freelance.

Je travaille maintenant en tant que graphiste et directrice artistique pour des particuliers, des sociétés et des agences.

De part ma formation et mes expériences, je peux raconter lhistoire et lunivers de votre entreprise au travers dun logo, dune identité visuelle, ou dune image de marque que lon pourra, ensemble, décliner sur différents supports de communication tels que des logos, des cartes de visite, de la papeterie, des flyers, magazines, brochures, publicités



Jai eu la chance de travailler pour de toutes petites sociétés qui voulaient sagrandir, dautres qui nétaient pas encore créées, et pour des grandes marques de secteurs très différents (de lautomobile avec Porsche, de lalimentaire avec Dominos Pizza, de la boisson avec Red Bull et Pineau des Charentes, de la pop-culture avec Micromania, de lassociatif avec lAssociation ELA). Cette grande variété me donne la possibilité de toujours découvrir de nouveaux domaines, de ne jamais faire la même chose et de me réinventer : cest ce que je préfère dans mon métier.



Quand je ne suis pas en train de travailler sur les projets de mes clients, je partage mon temps libre entre des missions pour la Croix Rouge, des cours de boxe française, du dessin typographique et des balades à nen pas finir pour découvrir ma nouvelle ville de Strasbourg et ses environs.



Tout est dit, ou presque ! Je vous laisse maintenant vous promener au travers de mes différentes créations qui, je lespère, vous permettront de cerner mon personnage et on univers graphique, et de mieux vous projeter dans vos propres envies. Nhésitez pas à men faire part pour que nous trouvions les meilleures manières de les réaliser !