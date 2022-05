Laure VILLATTE

Je suis chargée d'assurer l’adéquation entre les besoins en compétences des employeurs et les ressources humaines disponibles au sein de la Légion Etrangère.



Recrutement /placement

recherche active de CV et sélection ;

mener des prospections ciblées au vue des projets professionnels des candidats et des besoins en recrutement des entreprises ;

évaluation des acquis professionnels.

assurer le placement en entreprise du personnel ;



Evaluation

des CV proposés à l’entreprise ;

analyse du poste à pourvoir et du profil recherché ;

assurer le suivi des candidats, effectuer des points de situation mensuels, afin d’étudier leur besoin en reclassement ;



Accompagnement

assurer l’accompagnement des candidats dans la recherche d’emploi ;

apporter une aide, un conseil ;

former les candidats aux techniques de recherche d’emploi ;

prospection auprès des entreprises, participation à des forums ;

contact et suivi avec les entreprises ;

prospection et fidélisation d’un réseau d’entreprises, avec des partenaires publics ou privés ;

assurer la mise à jour de l’offre et de la demande sur le portail internet de l’agence de reconversion de la défense ;

proposer les démarches les plus appropriées à la recherche d’emploi.