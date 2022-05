Laure VINCENT

Parcours atypique, j'aime les virages à 180 degrés... les défis me booste, je ne supporte pas la routine en résumé pour progresser il faut sortir de sa zone de confort ! Des projets pleins la tête et le cœur à suivre... le meilleur reste à venir ! La vie est un cadeau et le paquet est passionnant à ouvrir... je reste émerveillée à chaque instant pour goûter toute la saveur de cette merveilleuse aventure ! En avant... pour ce nouveau challenge prévention !