Laure VINSANT LE LOUS

Mes compétences:



Techniques

Monde agricole (Formations par filière),

Entreprise agricole, artisanale et commerciale (Formations fiscalité, social, analyse financière, patrimoine, juridique),

Comptabilité (Formation à l'utilisation logiciel Isacompta),

Réalisation de diagnostic global, veille et prospective.

Monde de la production de semences dans le domaine production végétale sur le plan technique culturale, réglementation, gestion des risques et économie



Organisationnelles

Gestion des priorités, compte-rendu et contrôle, planification, adaptation de l'organisation et anticipation.

Coordination de projets et de services



Relationnelles

Conseil les adhérents clients (Formation accompagnement client),

Accompagnement des collègues,

Aptitude à animer une réunion (Formation animation de réunions).

Animation de groupes de travail transversaux interprofessionnels agricoles, de commissions spécialisées interprofessionnelles et d'assemblées générales



Informatiques

Bureautique

PowerPoint

Base de données

Statistiques



Animation de Projet

Projet d'audit d'exploitations viticoles : élaboration de la trame, réunions avec les partenaires, présentation au personnel, réalisation d'audits et synthèse.

Animation du conseil au sein de la structure.

Maitrise d’œuvre de dossiers techniques en lien avec la qualité des semences

Animation de circuit inter laboratoires



Rédactionnelles

Rédaction de brèves, articles et dossier pour Site Internet agricole et revue spécialisée agricole

Rédaction de comptes-rendus et relevés de décision



Commerciales

Vente de services et suivi commercial (Formation sur l'offre commerciale),

Représentations externes.



